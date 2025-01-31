"Астон Вилла" заинтересована в Рэшфорде

"Астон Вилла" заинтересована в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

"Вилла" надеется обзавестись игроком атакующего плана после того, как отпустила Джона Дурана в "Аль-Наср" за 71 миллион фунтов.



С переходом в "Виллу" связывают Марко Асенсио из ПСЖ и Жоау Фелиша из "Челси", а ESPN утверждает, что на радаре у бирмингемцев также находится Рэшфорд.



"Вилла" завершила общий этап Лиги Чемпионов в топ-8 и напрямую попала в плей-офф, что может привлечь Рэшфорда.



В данный момент неясно, что думает Рэшфорд о возможности присоединиться к команде Унаи Эмери, однако у заинтересованных сторон мало оптимизма насчет того, что этот переход состоится.



В идеале Рэшфорд хотел бы отправиться в "Барселону", однако пока что каталонский клуб не располагает ресурсами для аренды Маркуса с его громадной зарплатой, что заставляет 27-летнего англичанина искать альтернативные варианты.