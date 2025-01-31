"Вилла" объявила о продаже Дурана в "Аль-Наср"
"Астон Вилла" подтвердила продажу нападающего Джона Дурана в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Дуран выступал за "Виллу" после своего перехода из "Чикаго Файр" за 18 миллионов фунтов в январе 2023. В течение этого времени Джон забил 20 голов в 78 матчах, включая 12 в 29 в этом сезоне.
На протяжении двух своих лет на "Вилла Парк" Дуран был только дублером основного нападающего команды Олли Уоткинса, что не помешало Джону привлечь интерес множества клубов.
Только ранее в январе "Вилла" отказалась продать 21-летнего колумбийца в "Вест Хэм" за 57 млн. фунтов, но перед предложением "Аль-Насра" бирмингемский клуб не устоял.
Как сообщает BBC, стоимость трансфера Дурана в "Аль-Наср" составила 71 млн. фунтов, включая бонусы.
В "Аль-Насре" Дуран получил контракт до 2030 года и теперь будет выступать бок о бок с бывшим нападающим "Юнайтед" Криштиану Роналду.
31.01.2025 22:00
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