"Вилла" объявила о продаже Дурана в "Аль-Наср"

"Астон Вилла" подтвердила продажу нападающего Джона Дурана в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Дуран выступал за "Виллу" после своего перехода из "Чикаго Файр" за 18 миллионов фунтов в январе 2023. В течение этого времени Джон забил 20 голов в 78 матчах, включая 12 в 29 в этом сезоне.



На протяжении двух своих лет на "Вилла Парк" Дуран был только дублером основного нападающего команды Олли Уоткинса, что не помешало Джону привлечь интерес множества клубов.



Только ранее в январе "Вилла" отказалась продать 21-летнего колумбийца в "Вест Хэм" за 57 млн. фунтов, но перед предложением "Аль-Насра" бирмингемский клуб не устоял.



Как сообщает BBC, стоимость трансфера Дурана в "Аль-Наср" составила 71 млн. фунтов, включая бонусы.



В "Аль-Насре" Дуран получил контракт до 2030 года и теперь будет выступать бок о бок с бывшим нападающим "Юнайтед" Криштиану Роналду.