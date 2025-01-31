Тель отверг "Тоттенхэм"

Матис Тель Вингер "Баварии" Матис Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм".

Накануне "Тоттенхэм" достиг устной договоренности с "Баварией" насчет приобретения Теля за 50 миллионов фунтов.

Как сообщает Sky Sport Germany, в пятницу президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви лично приехал в Мюнхен, чтобы представить предложение своего клуба Телю.

Однако теперь Леви возвращается домой с пустыми руками, потому что Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм". Матис предпочитает покинуть "Баварию" только на правах аренды.

"Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Челси" продолжают борьбу за 19-летнего француза.


Метки Бавария, Тель, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 31.01.2025 22:00 # brown-ale
    Надеюсь, Леви заставил его оплатить ему обратный билет.

    (ответить)

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