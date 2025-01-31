Тель отверг "Тоттенхэм"

Вингер "Баварии" Матис Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм".

Накануне "Тоттенхэм" достиг устной договоренности с "Баварией" насчет приобретения Теля за 50 миллионов фунтов.



Как сообщает Sky Sport Germany, в пятницу президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви лично приехал в Мюнхен, чтобы представить предложение своего клуба Телю.



Однако теперь Леви возвращается домой с пустыми руками, потому что Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм". Матис предпочитает покинуть "Баварию" только на правах аренды.



"Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Челси" продолжают борьбу за 19-летнего француза.