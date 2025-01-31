Тель отверг "Тоттенхэм"
Вингер "Баварии" Матис Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм".
Накануне "Тоттенхэм" достиг устной договоренности с "Баварией" насчет приобретения Теля за 50 миллионов фунтов.
Как сообщает Sky Sport Germany, в пятницу президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви лично приехал в Мюнхен, чтобы представить предложение своего клуба Телю.
Однако теперь Леви возвращается домой с пустыми руками, потому что Тель отказался от перехода в "Тоттенхэм". Матис предпочитает покинуть "Баварию" только на правах аренды.
"Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла" и "Челси" продолжают борьбу за 19-летнего француза.
31.01.2025 21:00
Просмотров: 515
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Надеюсь, Леви заставил его оплатить ему обратный билет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий