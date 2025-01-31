"Челси" вступил в борьбу за Эвана Фергюсона

"Челси" вступил в борьбу за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.

Ранее в январе сообщалось, что "Брайтон" готов отпустить Эвана в аренду за игровой практикой, однако The Guardian утверждает, что "чайки" также открыты к продаже Эвана.



Некогда Фергюсон считался одним из ярчайших молодых нападающих в Премьер-Лиге, но сейчас Эван переживает затяжной спад и мало играет.



Тем не менее, интерес к Фергюсону по-прежнему высок. Заполучить 20-летнего ирландца хотят "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Борнмут", "Эвертон", "Байер" — а теперь и "Челси".



До недавних пор фаворитом в борьбе за Фергюсона считался "Байера", однако клуб из Леверкузена утратил этот статус из-за сорвавшейся продажи Виктора Бонифасе, которого Эван и должен был заменить.



Высокие шансы заполучить Фергюсона имеет "Вест Хэм", чей главный тренер Грэм Поттер знает Эвана по совместной работе в "Брайтоне".



Но спортивный директор "Челси" Пол Уинстенли тоже поработал в "Брайтоне", и это может помочь "синим" заполучить Фергюсона для конкуренции с Николасом Джексоном.



The Guardian добавляет, что Фергюсон, забивший один гол в этом сезоне, может быть доступен для постоянного трансфера за 40 миллионов фунтов.