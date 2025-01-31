"Челси" вступил в борьбу за Эвана Фергюсона
"Челси" вступил в борьбу за нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона.
Ранее в январе сообщалось, что "Брайтон" готов отпустить Эвана в аренду за игровой практикой, однако The Guardian утверждает, что "чайки" также открыты к продаже Эвана.
Некогда Фергюсон считался одним из ярчайших молодых нападающих в Премьер-Лиге, но сейчас Эван переживает затяжной спад и мало играет.
Тем не менее, интерес к Фергюсону по-прежнему высок. Заполучить 20-летнего ирландца хотят "Арсенал", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Борнмут", "Эвертон", "Байер" — а теперь и "Челси".
До недавних пор фаворитом в борьбе за Фергюсона считался "Байера", однако клуб из Леверкузена утратил этот статус из-за сорвавшейся продажи Виктора Бонифасе, которого Эван и должен был заменить.
Высокие шансы заполучить Фергюсона имеет "Вест Хэм", чей главный тренер Грэм Поттер знает Эвана по совместной работе в "Брайтоне".
Но спортивный директор "Челси" Пол Уинстенли тоже поработал в "Брайтоне", и это может помочь "синим" заполучить Фергюсона для конкуренции с Николасом Джексоном.
The Guardian добавляет, что Фергюсон, забивший один гол в этом сезоне, может быть доступен для постоянного трансфера за 40 миллионов фунтов.
31.01.2025 20:00
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Забираем за 90 миллионов. Пригодится в борьбе за 10-ое место.
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Два сезона челик стагнирует, самое время перейти в щолси и окончательно заруинить карьеру.
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