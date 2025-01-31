"Юнайтед" обратился к "Баварии" насчет Теля

Матис Тель "Манчестер Юнайтед" обратился к "Баварии" насчет аренды вингера Матиса Теля.

Накануне стало известно, что "Бавария" приняла предложение "Тоттенхэма" в 50 миллионов фунтов о покупке Теля.

Несмотря на это, "Юнайтед" сохраняет интерес к Телю. Своим запросом "красные дьяволы" надеются выиграть время, чтобы расчистить место для Матиса, избавившись от Алехандро Гарначо или Маркуса Рэшфорда.

По информации Sky Sport Germany, вариант с "Юнайтед" выглядит привлекательно для Теля, который склоняется к аренде, нежели к постоянному трансферу.

Тем временем, Тель отверг интерес "Аль-Ахли", потому что хочет играть в Европе. В Саудовской Аравии ожидают, что 19-летний француз выберет "Тоттенхэм" или "Астон Виллу".


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Тель

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 60



Поиск: