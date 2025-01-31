Уоткинс отверг "Арсенал" и решил остаться в "Вилле"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс принял решение отвергнуть интерес "Арсенала".

Ранее на этой неделе "Вилла" отклонила предложение "Арсенала" в 45 миллионов фунтов о покупке Уоткинса, но ожидалось, что "канониры" предпримут вторую попытку.



Пресса сообщала, что сам Уоткинс открыт к переходу в "Арсенал", однако после разговора с главным тренером "Виллы" Унаи Эмери 29-летний англичанин, на плечи которого ложится дополнительное бремя в связи с уходом Джона Дурана, решил остаться.



"Действительно ли Уоткинс сказал, что остается? Да, он рад остаться".



"Вы можете спросить его сами, но мы каждый день каждого года интересуемся, как он себя чувствует в "Астон Вилле".



"Сейчас мы нуждаемся в нем, как он нуждался в "Астон Вилле". Это был обычный разговор, я много разговариваю с ним, и он всегда адаптируется к любым обстоятельствам в команде и для себя лично".



"Конечно, когда некоторые команды звонят и интересуются нашими игроками, это хорошо для нас и очень хорошо для игроков".



"Некоторые игроки предпочитают уйти, а некоторые игроки соглашаются остаться здесь, сохранить преданность нам и преодолевать испытания вместе с нами. Олли Уоткинс — один из них", — цитирует Эмери BBC.