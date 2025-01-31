Мареска думает перевести Санчеса в запас

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что подумывает перевести своего основного голкипера Роберта Санчеса в запас.

Никакой другой голкипер не совершил результативных ошибок в этом сезоне Премьер-Лиги больше, чем Санчес (5). Своим очередным ляпом Роберт отметился против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, позволив Эрлингу Холанду забросить мяч в пустые ворота.



В понедельник вечером "Челси" ждет дерби против "Вест Хэма", и Мареска подумывает о том, чтобы усадить Санчеса на лавку и дать шанс Филипу Йоргенсену.



"Нет, я еще не решил, кто из голкиперов сыграет. У нас есть два-три дня, чтобы принять это решение".



"Хорошая вещь в том, что, какое бы решение я ни принял, мне будет комфортно, потому что каждый раз, когда Филип играл, он был хорош".



"Мы еще посмотрим, Филип или Роберт, но при любом решении мы будем в порядке", — цитирует Мареску BBC.