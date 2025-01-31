Рэшфорд отказал "Тоттенхэму"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отказался от перехода в "Тоттенхэм" на правах аренды.
На протяжении последних недель представители Рэшфорда вели интенсивные переговоры с клубами, заинтересованными в аренде Маркуса на остаток сезона 2024/25.
По информации The Guardian, у Рэшфорда была возможность остаться в Премьер-Лиге, но Маркус отверг вариант с "Тоттенхэмом".
Рэшфорд отказал и некоторым европейским клубам, потому что настроен перейти в "Барселону", которая готова взять на себя большую часть зарплаты Маркуса в 375,000 фунтов в неделю.
Однако сперва "Барселоне" нужно освободить место для Рэшфорда, а с расставаниями у каталонского клуба пока не ладится.
31.01.2025 16:00
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Даром не нужен
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Ебать он сказочник е6ливыц, петушня его уровень. Пусть гниет на лавке до конца сезона
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