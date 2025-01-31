Рэшфорд отказал "Тоттенхэму"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отказался от перехода в "Тоттенхэм" на правах аренды.

На протяжении последних недель представители Рэшфорда вели интенсивные переговоры с клубами, заинтересованными в аренде Маркуса на остаток сезона 2024/25.



По информации The Guardian, у Рэшфорда была возможность остаться в Премьер-Лиге, но Маркус отверг вариант с "Тоттенхэмом".



Рэшфорд отказал и некоторым европейским клубам, потому что настроен перейти в "Барселону", которая готова взять на себя большую часть зарплаты Маркуса в 375,000 фунтов в неделю.



Однако сперва "Барселоне" нужно освободить место для Рэшфорда, а с расставаниями у каталонского клуба пока не ладится.