Рэшфорд отказал "Тоттенхэму"

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отказался от перехода в "Тоттенхэм" на правах аренды.

На протяжении последних недель представители Рэшфорда вели интенсивные переговоры с клубами, заинтересованными в аренде Маркуса на остаток сезона 2024/25.

По информации The Guardian, у Рэшфорда была возможность остаться в Премьер-Лиге, но Маркус отверг вариант с "Тоттенхэмом".

Рэшфорд отказал и некоторым европейским клубам, потому что настроен перейти в "Барселону", которая готова взять на себя большую часть зарплаты Маркуса в 375,000 фунтов в неделю.

Однако сперва "Барселоне" нужно освободить место для Рэшфорда, а с расставаниями у каталонского клуба пока не ладится.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2025 16:00

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  1. vagifspurs 31.01.2025 16:32 # vagifspurs
    Даром не нужен

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  2. quavo 31.01.2025 16:06 # quavo
    Ебать он сказочник е6ливыц, петушня его уровень. Пусть гниет на лавке до конца сезона

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