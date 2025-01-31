"Сити" сыграет с "Реалом" за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Соперником "Манчестер Сити" по стыковому раунду плей-офф Лиги Чемпионов стал испанский "Реал".
В отличие от "Ливерпуля", "Арсенала" и "Астон Виллы", "Сити" не смог напрямую попасть в плей-офф элитного европейского турнира.
Теперь "горожане" вынуждены сыграть два дополнительных матча для выхода в 1/8 финала, и их соперником жребий определил "Реал". Другим возможным вариантом для команды Хосепа Гвардиолы была "Бавария".
"Сити" примет "Реал" в Манчестере 11 или 12 февраля, а на следующей за первой встречей неделе совершит ответный визит в Мадрид.
Добавим, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 21 февраля.
Жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов
"Брест" (Франция) — ПСЖ (Франция)
"Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия)
"Ювентус" (Италия) — ПСВ (Голландия)
"Фейеноорд" (Голландия) — "Милан" (Италия)
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания)
"Селтик" (Шотландия) — "Бавария" (Германия)
"Брюгге" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия)
"Спортинг" (Португалия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)
31.01.2025 15:00
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Выебут в очередной раз бензоколонку ору
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Поиграли
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Лучший матч розыгрыша на данный момент, чуть ли не между фаворитами
Фупел: 7 комментов. Картонностью запахло.
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дайте нам барсу баварию или реал
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"Сити" примет "Реал" в Манчестере 11 или 12 февраля, а на следующей за первой встречей неделе совершит ответный визит в Мадрид.
Источник: http://fapl.ru/posts/112767/?c=
Такая тупость эти недельные паузы между матчами и этапами. Идеальный сезон должен выглядеть так
1 сентября - старт всех лиг и еврокубков
31 ноября - финишь группового этапа еврокубков
1 января - пауза на матчи сборных
15 января - возобновление чемпионатов
1 марта - старт плей-офф еврокубков
31 мая - финал чемпионатов и еврокубков
1 июня - старт ЧМ/ЧЕ/отборов сборных
15 июля - конец сезона и старт запрета на проведение матчей. Открытие ТО.
15 августа - снятие запрета на матчи
31 августа - закрытие ТО
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Отлично. Одной говнокомандой в любом случае меньше
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верим в Пепа. самый топовый матч розыгрыша. жаль, что не могу серьёзно смотреть футбол, так как любой тв/монитор в какой-то момент напоминает будку наркота и я охуеваю от смеха
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реалушко должон грохнуть этих расцарапанных
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Пизда мешкам.
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