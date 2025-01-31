"Сити" сыграет с "Реалом" за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Эрлинг Холанд Соперником "Манчестер Сити" по стыковому раунду плей-офф Лиги Чемпионов стал испанский "Реал".

В отличие от "Ливерпуля", "Арсенала" и "Астон Виллы", "Сити" не смог напрямую попасть в плей-офф элитного европейского турнира.

Теперь "горожане" вынуждены сыграть два дополнительных матча для выхода в 1/8 финала, и их соперником жребий определил "Реал". Другим возможным вариантом для команды Хосепа Гвардиолы была "Бавария".

"Сити" примет "Реал" в Манчестере 11 или 12 февраля, а на следующей за первой встречей неделе совершит ответный визит в Мадрид.

Добавим, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 21 февраля.

Жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов

"Брест" (Франция) — ПСЖ (Франция)
"Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия)
"Ювентус" (Италия) — ПСВ (Голландия)
"Фейеноорд" (Голландия) — "Милан" (Италия)
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания)
"Селтик" (Шотландия) — "Бавария" (Германия)
"Брюгге" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия)
"Спортинг" (Португалия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)


Метки жеребьевка, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1129

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 31.01.2025 15:43 # tihinya-moiyobir
    Выебут в очередной раз бензоколонку ору

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  2. closer 31.01.2025 15:41 # closer
    Поиграли

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  3. hachidlo 31.01.2025 15:38 # hachidlo
    Лучший матч розыгрыша на данный момент, чуть ли не между фаворитами
    Фупел: 7 комментов. Картонностью запахло.

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  4. shankar 31.01.2025 15:33 # shankar
    дайте нам барсу баварию или реал

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  5. burnley 31.01.2025 15:31 # burnley
    "Сити" примет "Реал" в Манчестере 11 или 12 февраля, а на следующей за первой встречей неделе совершит ответный визит в Мадрид.

    Источник: http://fapl.ru/posts/112767/?c=


    Такая тупость эти недельные паузы между матчами и этапами. Идеальный сезон должен выглядеть так

    1 сентября - старт всех лиг и еврокубков
    31 ноября - финишь группового этапа еврокубков
    1 января - пауза на матчи сборных
    15 января - возобновление чемпионатов
    1 марта - старт плей-офф еврокубков
    31 мая - финал чемпионатов и еврокубков
    1 июня - старт ЧМ/ЧЕ/отборов сборных
    15 июля - конец сезона и старт запрета на проведение матчей. Открытие ТО.
    15 августа - снятие запрета на матчи
    31 августа - закрытие ТО

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  6. shadow-- 31.01.2025 15:30 # shadow--
    Отлично. Одной говнокомандой в любом случае меньше

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  7. kybi4eskoee6lo 31.01.2025 15:28 # kybi4eskoee6lo
    верим в Пепа. самый топовый матч розыгрыша. жаль, что не могу серьёзно смотреть футбол, так как любой тв/монитор в какой-то момент напоминает будку наркота и я охуеваю от смеха

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  8. superperez101 31.01.2025 15:11 # superperez101
    реалушко должон грохнуть этих расцарапанных

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  9. gayboy 31.01.2025 15:06 # gayboy
    Пизда мешкам.

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