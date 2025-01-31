"Сити" сыграет с "Реалом" за выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Соперником "Манчестер Сити" по стыковому раунду плей-офф Лиги Чемпионов стал испанский "Реал".

В отличие от "Ливерпуля", "Арсенала" и "Астон Виллы", "Сити" не смог напрямую попасть в плей-офф элитного европейского турнира.



Теперь "горожане" вынуждены сыграть два дополнительных матча для выхода в 1/8 финала, и их соперником жребий определил "Реал". Другим возможным вариантом для команды Хосепа Гвардиолы была "Бавария".



"Сити" примет "Реал" в Манчестере 11 или 12 февраля, а на следующей за первой встречей неделе совершит ответный визит в Мадрид.



Добавим, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 21 февраля.



Жеребьевка стыкового раунда плей-офф Лиги Чемпионов



"Брест" (Франция) — ПСЖ (Франция)

"Монако" (Франция) — "Бенфика" (Португалия)

"Ювентус" (Италия) — ПСВ (Голландия)

"Фейеноорд" (Голландия) — "Милан" (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания)

"Селтик" (Шотландия) — "Бавария" (Германия)

"Брюгге" (Бельгия) — "Аталанта" (Италия)

"Спортинг" (Португалия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)