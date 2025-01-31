"Аль-Наср" не получит Митому

Каору Митома "Брайтону" удалось отразить интерес саудовского "Аль-Насра" к своему вингеру Каору Митоме.

Накануне стало известно, что "Брайтон" отказался продать Митому в "Аль-Наср" за 54 миллиона фунтов.

При этом ожидалось, что "Аль-Наср" без промедления вернется с улучшенным предложением по 27-летнему игроку сборной Японии.

Однако "Брайтон" дал ясно понять своим коллегам из Саудовской Аравии, что Митома недоступен для трансфера в это окно, о какой бы сумме ни шла речь.

В результате "Аль-Наср", для которого трансферное окно закрывается вечером в пятницу, был вынужден завершить переговоры по Митоме, сообщает Sky Sports.


Метки Аль-Наср, Брайтон, Митома

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2025 14:00

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