"Аль-Наср" не получит Митому
"Брайтону" удалось отразить интерес саудовского "Аль-Насра" к своему вингеру Каору Митоме.
Накануне стало известно, что "Брайтон" отказался продать Митому в "Аль-Наср" за 54 миллиона фунтов.
При этом ожидалось, что "Аль-Наср" без промедления вернется с улучшенным предложением по 27-летнему игроку сборной Японии.
Однако "Брайтон" дал ясно понять своим коллегам из Саудовской Аравии, что Митома недоступен для трансфера в это окно, о какой бы сумме ни шла речь.
В результате "Аль-Наср", для которого трансферное окно закрывается вечером в пятницу, был вынужден завершить переговоры по Митоме, сообщает Sky Sports.
31.01.2025 14:00
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