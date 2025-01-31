Аканджи: "Сити" может победить любую команду в Европе"

Защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи уверен, что "горожане" способны победить любую команду в Европе.

Волевая победа 3:1 над "Брюгге" в минувшую среду позволила "Сити" попасть в стыковой раунд плей-офф Лиги Чемпионов, где "горожанам" будет противостоять "Бавария" и "Реал", которые тоже не смогли финишировать в топ-8.



Однако Аканджи чувствует, что такие соперники по-прежнему по плечу "Сити", несмотря на ощутимые игровые проблемы "горожан".



"Конечно, пара наших результатов оказались ниже ожиданий, поэтому мы были обязаны победить здесь и выйти в следующий раунд. Мы сделали это не в той манере, как хотели, но мы прошли, и я по-прежнему уверен, что мы можем победить, кто бы ни попался нам дальше".



"Разумеется, нам бы хотелось попасть в топ-8, но теперь это уже не изменить".



"Бавария" и "Реал" — не те команды, которым ты хочешь противостоять, но кто бы нам ни достался, мы с нетерпением ждем это испытание, и я думаю, мы можем победить любую команду в Европе", — цитирует Аканджи BBC.