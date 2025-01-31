"Арсенал" не позволил Тирни вернуться в "Селтик" в январе

"Арсенал" заблокировал досрочное возвращение защитника Кирана Тирни в шотландский "Селтик".

Ранее на этой неделе главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс подтвердил, что его клуб заключил предварительный контракт с Тирни.



Роджерс также сказал, что "Селтик" надеется ускорить этот трансфер, подписав Тирни уже в это трансферное окно, а не дожидаясь окончания сезона, когда Киран станет свободным агентом.



Однако Sky Sports утверждает, что своего возвращения в Глазго 27-летнему игроку сборной Шотландии все же придется подождать.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не хочет ослаблять свой состав на вторую половину сезона, пускай Тирни и не является для него основным вариантом.



Добавим, в этом сезоне Тирни сыграл только пять матчей, но четыре из них пришлись на этот месяц.