Кобель интересен "Челси" и "Юнайтед"

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к голкиперу дортмундской "Боруссии" Грегору Кобелю.

Имея на балансе своего клуба более десятка голкиперов, "Челси" задумался о приглашении еще одного стража ворот из-за неважной игры своего первого номера Роберта Санчеса в этом сезоне.



Несмотря на то, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска отказывается критиковать Санчеса, Роберт регулярно подводит свою команду, совершая результативные ошибки.



"Боруссия" исключает продажу Кобеля в зимнее окно, поэтому The Independent ожидает, что "Челси" предпримет попытку переманить 27-летнего швейцарца уже после окончания сезона.



Однако грядущим летом в борьбу за Кобеля может вступить и "Юнайтед", чей основной голкипер Андре Онана тоже не блещет надежностью.



Нюанс в том, что "Юнайтед" не рассматривает последний рубеж как наиболее проблемную позицию. "Красные дьяволы" будут готовы приобрести нового голкипера, только если у них останутся на это деньги.