"Эвертон" потерял с травмами Мангаля и Калверт-Левина

"Эвертон" потерял с травмами полузащитника Ореля Мангаля и нападающего Доминика Калверт-Левина, причем для первого из них этот сезон уже завершен.

Оба игрока получили травмы в победном для "Эвертона" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в прошлую субботу (0:1).



Мангаля, арендованный на этот сезон у "Лиона", повредил крестообразные связки колена, тогда как у Калверт-Левина возникли проблемы с задней поверхностью бедра.



Как сообщает BBC, Орель уже не сыграет в остатке этого сезона, тогда как Доминик пропустит несколько недель.



Добавим, Мангаля провел 22 матча за "Эвертон" в этом сезоне. Калвин-Левин, чей контракт истекает через полгода, забил только три гола в этой кампании.