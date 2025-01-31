Руни: "Рэшфорду нужно покинуть "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни посоветовал нападающему Маркусу Рэшфорду покинуть клуб с "Олд Траффорд".

У Рэшфорда остаются считанные дни, чтобы подыскать себе пристанище на вторую половину сезона, потому что наставник "Юнайтед" Рубен Аморим уже сказал, что Маркус не будет у него играть, пока не изменит свое отношение к делу.



Руни считает, что переживаемый Рэшфордом кризис слишком затянулся, и для Маркуса настало время, чтобы решиться на уход из родного клуба.



"Я разговаривал с Маркусом пару раз, я высказал ему свои мысли и свое мнение".



"Я сказал, что ему нужно покинуть этот футбольный клуб, потому что — что бы ни происходило в его жизни и что бы ни происходило в "Манчестер Юнайтед" — он не похож на себя. Это не он".



"Поэтому я сказал, что ему нужно начать с чистого листа и что ему нужно покинуть клуб. Это безумие, когда твой тренер выходит и говорит, что ты не тренируешься правильно".



"С Маркусом это тянется уже два года, и это грустно. Действительно грустно".



"Я отвозил своих детей в Каррингтон на матч в воскресенье, и Маркус занимался там на поле с тренером по физической подготовке".



"Он занимался прямо там, где проходят родители на матч своих детей. Я взглянул на него и подумал, насколько ему должно быть стыдно, когда родители проходят мимо".



"Я был удивлен, когда у него начались проблемы более двух лет назад, но теперь уже не удивляюсь", — цитирует Руни ESPN.