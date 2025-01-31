"Вилла" заинтересована в Асенсио и Фелише

"Астон Вилла" проявляет интерес к атакующему полузащитнику ПСЖ Марко Асенсио и нападающему "Челси" Жоау Фелишу.

В данный момент "Вилла" находится на пороге продажи Джона Дурана в "Аль-Наср" за 64 миллиона фунтов. Колумбийский нападающий уже прошел медобследование в Лондоне и в пятницу прилетит в Саудовскую Аравию.



Также "Вилла" отпустила Эмилиано Буэндиа в "Байер" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.



Теперь "Вилла" хочет пригласить игрока атакующего плана, и The Athletic утверждает, что на радаре у бирмингемского клуба находятся Асенсио и Фелиш.



Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери является давним поклонником 29-летнего Асенсио, который выступает за ПСЖ после своего перехода из "Реала" летом 2023 и в этом сезоне забил два гола в 12 матчах Лиги 1.



Как и Асенсио в ПСЖ, 25-летний Фелиш ограничен в игровой практике в своем клубе, забив только один гол в 12 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Добавим, с переходом в "Виллу" также связывают вингера "Баварии" Матиса Теля и нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью.