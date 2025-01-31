МЮ победил ФКСБ и занял третье место на общем этапе Лиги Европы

Кобби Майну и Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" одержал комфортную победу 0:2 в гостях у румынского ФКСБ и напрямую вышел в плей-офф Лиги Европы.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим предпочел снарядить на ворота Алтая Байындыра, который заменил Андре Онана. Тирелл Маласиа, Кобби Майну, Тоби Колльер и Кристиан Эриксен вышли вместо Харри Магуайра, Мануэля Угарте, Амада Диалло и Алехандро Гарначо.

В первом тайме "Юнайтед" пришлось немало защищаться, однако оборона гостей действовала надежно, не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ до перерыва.

В атаке "дьяволы" действовали не так успешно — лишь Майну упустил пару хороших возможностей в начале матча.

Второй тайм "Юнайтед" начал с попадания вышедшего на замену Гарначо в штангу.

Гости продолжали оказывать давление и на 60-й минуте открыли счет. Майну с правого края штрафной прострелил к дальней штанге, где защитники ФКСБ совершенно упустили Диогу Далота, и тот с близкого расстояния направил мяч в ворота — 0:1.

А на 68-й минуте отличился сам Майну, пробив низом в касание после прострела активного Гарначо с левого края штрафной — 0:2.

Второй гол добил хозяев, который даже не попытались вернуться в игру.

"Юнайтед" прибавил в атакующей игре во втором тайме и отпраздновал комфортную победу, благодаря которой подтвердил попадание в топ-8.

ФКСБ (Румыния) — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:0)

Голы: Далот 60, Майну 68.

"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Мазрауи, Де Лигт, Мартинес (Йоро 71), Далот, Колльер (Диалло 46), Майну, Маласиа (Гарначо 45), Эриксен (Каземиро 72), Фернандеш, Хейлунд (Зиркзее 80).


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, ФКСБ

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 374

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Последние комментарии:




  1. bembo 31.01.2025 02:00 # bembo
    нормально бритиши братиши протаскивают 5 место в лч для братишей

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  2. narcot 31.01.2025 01:47 # narcot
    шиZ ёбаный))))



    31.01.2025 00:12 #
    zaeba1l

    Интересно, почему бы не придумать Супер кубок Европы?
    Когда победитель ЛЧ встречается с победителем ЛЕ..
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    Источник: http://fapl.ru/posts/112743/?c=1#c8014787

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  3. narcot 31.01.2025 01:41 # narcot
    всем ватникам по губам

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  4. brown-ale 31.01.2025 01:16 # brown-ale
    Анбитен в Европе!

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