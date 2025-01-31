МЮ победил ФКСБ и занял третье место на общем этапе Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" одержал комфортную победу 0:2 в гостях у румынского ФКСБ и напрямую вышел в плей-офф Лиги Европы.

Наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим предпочел снарядить на ворота Алтая Байындыра, который заменил Андре Онана. Тирелл Маласиа, Кобби Майну, Тоби Колльер и Кристиан Эриксен вышли вместо Харри Магуайра, Мануэля Угарте, Амада Диалло и Алехандро Гарначо.



В первом тайме "Юнайтед" пришлось немало защищаться, однако оборона гостей действовала надежно, не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ до перерыва.



В атаке "дьяволы" действовали не так успешно — лишь Майну упустил пару хороших возможностей в начале матча.



Второй тайм "Юнайтед" начал с попадания вышедшего на замену Гарначо в штангу.



Гости продолжали оказывать давление и на 60-й минуте открыли счет. Майну с правого края штрафной прострелил к дальней штанге, где защитники ФКСБ совершенно упустили Диогу Далота, и тот с близкого расстояния направил мяч в ворота — 0:1.



А на 68-й минуте отличился сам Майну, пробив низом в касание после прострела активного Гарначо с левого края штрафной — 0:2.



Второй гол добил хозяев, который даже не попытались вернуться в игру.



"Юнайтед" прибавил в атакующей игре во втором тайме и отпраздновал комфортную победу, благодаря которой подтвердил попадание в топ-8.



ФКСБ (Румыния) — "Манчестер Юнайтед" — 0:2 (0:0)



Голы: Далот 60, Майну 68.



"Манчестер Юнайтед": Байындыр, Мазрауи, Де Лигт, Мартинес (Йоро 71), Далот, Колльер (Диалло 46), Майну, Маласиа (Гарначо 45), Эриксен (Каземиро 72), Фернандеш, Хейлунд (Зиркзее 80).