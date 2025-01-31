"Тоттенхэм" разгромил "Эльфсборг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Тоттенхэм" разгромил дома шведский "Эльфсборг" со счетом 3:0, благодаря чему подтвердил выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Относительно поражения 1:2 от "Лестера" в стартовый состав "шпор" вернулись Брэндон Остин, Микки Ван де Вен и Майки Мур, заменив Антонина Кински, Раду Дрэгушина и Деяна Кулусевски.



В первом тайме хозяева почти пятикратно превзошли своего соперника по владению мячом и создали несколько полумоментов, но счет открыть не смогли и в большинстве случаев били мимо ворот.



В итоге "Эльфсборг" продержался до 68-й минуты, когда Кулусевки навесил во вратарскую, а Дейн Скарлетт пробил головой — 1:0.



Все стало окончательно ясно на 84-й минуте, когда Дамола Аджайи подхватил мяч у Скаретта на границе штрафной, улучшил свою позицию и неотразимо пробил — 2:0.



На исходе компенсированного времени отличился Майки Мур, который добежал от центрального круга до чужой штрафной, после чего закатил мяч в ворота — 3:0.



"Тоттенхэм" чуть отвлекся от своих проблем в Премьер-Лиге и одержал крупную победу, хотя "шпорам" пришлось попотеть, чтобы вскрыть насыщенную оборону "Эльфсборга".



"Тоттенхэм" (Англия) — "Эльфсборг" (Швеция) — 3:0 (0:0)



Голы: Скарлетт 70, Аджайи 84, Мур 90.



"Тоттенхэм": Остин, Порро, Ван де Вен (Дрэгушин 45, Скарлетт 66), Дэвис, Грей, Бергвалл, Бентанкур (Биссума 45), Сарр, Мур, Ришарлисон (Аджайи 81), Сон (Кулусевски 45).