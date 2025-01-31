"Тоттенхэм" разгромил "Эльфсборг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Тоттенхэм "Тоттенхэм" разгромил дома шведский "Эльфсборг" со счетом 3:0, благодаря чему подтвердил выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Относительно поражения 1:2 от "Лестера" в стартовый состав "шпор" вернулись Брэндон Остин, Микки Ван де Вен и Майки Мур, заменив Антонина Кински, Раду Дрэгушина и Деяна Кулусевски.

В первом тайме хозяева почти пятикратно превзошли своего соперника по владению мячом и создали несколько полумоментов, но счет открыть не смогли и в большинстве случаев били мимо ворот.

В итоге "Эльфсборг" продержался до 68-й минуты, когда Кулусевки навесил во вратарскую, а Дейн Скарлетт пробил головой — 1:0.

Все стало окончательно ясно на 84-й минуте, когда Дамола Аджайи подхватил мяч у Скаретта на границе штрафной, улучшил свою позицию и неотразимо пробил — 2:0.

На исходе компенсированного времени отличился Майки Мур, который добежал от центрального круга до чужой штрафной, после чего закатил мяч в ворота — 3:0.

"Тоттенхэм" чуть отвлекся от своих проблем в Премьер-Лиге и одержал крупную победу, хотя "шпорам" пришлось попотеть, чтобы вскрыть насыщенную оборону "Эльфсборга".

"Тоттенхэм" (Англия) — "Эльфсборг" (Швеция) — 3:0 (0:0)

Голы: Скарлетт 70, Аджайи 84, Мур 90.

"Тоттенхэм": Остин, Порро, Ван де Вен (Дрэгушин 45, Скарлетт 66), Дэвис, Грей, Бергвалл, Бентанкур (Биссума 45), Сарр, Мур, Ришарлисон (Аджайи 81), Сон (Кулусевски 45).


Метки Лига Европы, обзор матча, Тоттенхэм, Эльфсборг

Автор mihajlo   

Дата 31.01.2025 00:55

Количество просмотров Просмотров: 186



Поиск: