"Арсенал" предлагал за Уоткинса только 45 млн. фунтов

Стартовое предложение "Арсенала" о приобретении нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса составило только 45 миллионов фунтов.

Согласно слухам в различных изданиях, в преддверии своего матча Лиги Чемпионов против "Селтика" "Астон Вилла" отказалась продать Уоткинса в "Арсенал" за 60 млн. фунтов.



Однако The Telegraph утверждает, что на самом деле стартовое предложение "Арсенала" составило только 45 млн. фунтов, и это значительно меньше ожиданий "Виллы".



Хорошо осведомленные источники поведали The Telegraph, что "Вилла" оценивает Уоткинса более чем в 80 миллионов фунтов. Бирмингемский клуб не устанавливал точную цену, но "Арсеналу" придется значительно улучшить свое предложение, чтобы заставить своих коллег сесть за стол переговоров.



При этом Daily Mail утверждает, что сам Уоткинс открыт к переходу в "Арсенал", и это оставляет "канонирам" надежду заполучить 29-летнего англичанина в ближайшие дни.