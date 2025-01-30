"Арсенал" оптимистичен насчет выздоровления Райи к битве с "Сити"

"Арсенал" настроен оптимистично насчет выздоровления своего основного голкипера Давида Райи к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

И хотя Райя поехал с командой в родную Испанию на матч Лиги Чемпионов против "Жироны", Давида не оказалось ни в стартовом составе, ни среди запасных.



После победы со счетом 1:3 главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что Райя травмирован, не уточнив характер повреждения.



Потеря Райи заставила Артету устроить дебют арендованному у "Борнмута" Нето, а в запасе назвать 16-летнего Джека Портера.



Дебют Нето оказался испорчен грубой ошибкой, обернувшейся голом "Жироны", однако The Athletic утверждает, что у "Арсенала" нет больших сомнений насчет выздоровления Райи к воскресенью.



Райя сыграл каждую минуту каждого матча "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, сохранив свои ворота на замке восемь раз.