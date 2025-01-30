"Бавария" приняла предложение "Тоттенхэма" по Телю

"Бавария" приняла предложение "Тоттенхэма" в 60 миллионов евро (50.2 млн. фунтов) о покупке вингера Матиса Теля.

На протяжении последних дней Теля настойчиво сватали в различные клубы Премьер-Лиги, но прежде всего — в "Челси".



Однако новым фаворитом в борьбе за Теля, решившегося покинуть Мюнхен в зимнее трансферное окно, стал "Тоттенхэм", который первым из претендентов на Матиса договорился с "Баварий".



ESPN сразу уточняет, что Тель пока не согласился на переход в "Тоттенхэм" и все еще рассматривает имеющиеся у него варианты. Матис и его окружение хотят знать, перебьет ли кто-нибудь предложение "шпор".



Источник добавляет, что среди заинтересованных в Теле клубов значится "Астон Вилла", которая рассматривает 19-летнего француза в качестве идеальной замены для направляющегося в "Аль-Наср" Джона Дурана.