"Бавария" приняла предложение "Тоттенхэма" по Телю
"Бавария" приняла предложение "Тоттенхэма" в 60 миллионов евро (50.2 млн. фунтов) о покупке вингера Матиса Теля.
На протяжении последних дней Теля настойчиво сватали в различные клубы Премьер-Лиги, но прежде всего — в "Челси".
Однако новым фаворитом в борьбе за Теля, решившегося покинуть Мюнхен в зимнее трансферное окно, стал "Тоттенхэм", который первым из претендентов на Матиса договорился с "Баварий".
ESPN сразу уточняет, что Тель пока не согласился на переход в "Тоттенхэм" и все еще рассматривает имеющиеся у него варианты. Матис и его окружение хотят знать, перебьет ли кто-нибудь предложение "шпор".
Источник добавляет, что среди заинтересованных в Теле клубов значится "Астон Вилла", которая рассматривает 19-летнего француза в качестве идеальной замены для направляющегося в "Аль-Наср" Джона Дурана.
30.01.2025 22:00
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ну вила ебнутая однозначно. Уже подготовленно к игре в апл игрока меняет на кота в мешке, так еще и за теже деньги
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