"Брайтон" отказался продать Митому за 54 млн. фунтов
"Брайтон" ответил отказом на предложение саудовского "Аль-Насра" в 54 миллиона фунтов о покупке вингера Каору Митомы.
"Аль-Наср" нацелился на Митому после того, как договорился о приобретении нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана за 64 млн. фунтов.
Однако "Брайтон" не только отклонил предложение "Аль-Насра", но и сообщил саудитам, что 27-летний игрок сборной Японии не продается в принципе, утверждает Sky Sports.
В то же время CBS Sports передает, что "Аль-Наср" планирует вернуться за Митомой, улучшив свое предложение до 90 млн. фунтов.
Митома представляет "Брайтон" после своего перехода из "Кавасаки Фронтале" за 2.7 млн. фунтов в 2021 году, хотя на сезон 2021/22 Каору был отправлен в аренду в бельгийский "Юнион".
После своего дебюта в августе 2022 Митома сыграл 92 матча за "Брайтон" во всех соревнованиях, забив 18 голов.
30.01.2025 21:00
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