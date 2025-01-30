"Брайтон" отказался продать Митому за 54 млн. фунтов

"Брайтон" ответил отказом на предложение саудовского "Аль-Насра" в 54 миллиона фунтов о покупке вингера Каору Митомы.

"Аль-Наср" нацелился на Митому после того, как договорился о приобретении нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана за 64 млн. фунтов.



Однако "Брайтон" не только отклонил предложение "Аль-Насра", но и сообщил саудитам, что 27-летний игрок сборной Японии не продается в принципе, утверждает Sky Sports.



В то же время CBS Sports передает, что "Аль-Наср" планирует вернуться за Митомой, улучшив свое предложение до 90 млн. фунтов.



Митома представляет "Брайтон" после своего перехода из "Кавасаки Фронтале" за 2.7 млн. фунтов в 2021 году, хотя на сезон 2021/22 Каору был отправлен в аренду в бельгийский "Юнион".



После своего дебюта в августе 2022 Митома сыграл 92 матча за "Брайтон" во всех соревнованиях, забив 18 голов.