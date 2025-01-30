"Арсенал" обвинен в неподобающем поведении своих игроков

Майкл Оливер FA обвинила "Арсенал" в неподобающем поведении своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Только накануне FA объявила, что независимая комиссия удовлетворила апелляцию "Арсенала" и аннулировала красную карточку защитника Майлса Льюис-Скелли в победном для "канониров" матче против "Вулверхэмптона" в прошлую субботу (0:1).

А сегодня Ассоциация выпустила новое заявление по поводу матча на "Молинью", обвинив "Арсенал" в неподобающем поведении своих игроков на 43-й минуте, когда Льюис-Скелли и был изгнан с поля.

Рефери Майкл Оливер оказался окружен игроками "Арсенала", которые принялись бурно выражать свое недовольство удалением их партнера по команде, и FA увидела в этом нарушение правил.

Ассоциация дает "Арсеналу" время до следующего понедельника, 3 февраля, чтобы предоставить свой ответ.


Метки FA, Арсенал, Вулверхэмптон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 20:00

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  1. arsa-men 30.01.2025 20:16 # arsa-men
    А они должны были быть довольны и аплодировать удалению?

    (ответить)

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