"Арсенал" обвинен в неподобающем поведении своих игроков

FA обвинила "Арсенал" в неподобающем поведении своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".

Только накануне FA объявила, что независимая комиссия удовлетворила апелляцию "Арсенала" и аннулировала красную карточку защитника Майлса Льюис-Скелли в победном для "канониров" матче против "Вулверхэмптона" в прошлую субботу (0:1).



А сегодня Ассоциация выпустила новое заявление по поводу матча на "Молинью", обвинив "Арсенал" в неподобающем поведении своих игроков на 43-й минуте, когда Льюис-Скелли и был изгнан с поля.



Рефери Майкл Оливер оказался окружен игроками "Арсенала", которые принялись бурно выражать свое недовольство удалением их партнера по команде, и FA увидела в этом нарушение правил.



Ассоциация дает "Арсеналу" время до следующего понедельника, 3 февраля, чтобы предоставить свой ответ.