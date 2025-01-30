Альмирон вернулся в "Атланту" из "Ньюкасла"

Мигель Альмирон "Ньюкасл" объявил о возвращении своего вингера Мигеля Альмирона в клуб МЛС "Атланта Юнайтед".

Отыграв два сезона за "Атланту" ранее в своей карьере и завоевав Кубок МЛС, в январе 2019 Альмирон был куплен "Ньюкаслом" за рекордные для "сорок" на тот момент 20 миллионов фунтов.

С тех пор 30-летний парагваец забил 30 голов в 223 матчах за "Ньюкасл", достигнув с "сороками" Лиги Чемпионов и финала Кубка Лиги.

В этом сезоне Альмирон отметился только одним появлением в стартовом составе "Ньюкасла" в рамках Премьер-Лиги, и дефицит игровых минут подтолкнул Мигеля вернуться в "Атланту".

"Ньюкаслу" удалось выручить 8 млн. фунтов за Альмирона, чей контракт с "Атлантой" рассчитан до 2027 года и предусматривает опцию продления на 2028.


Метки Альмирон, Атланта Юнайтед, Ньюкасл, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 19:00

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