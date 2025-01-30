"Брентфорд" хочет 40 млн. фунтов за Висса

"Брентфорд" отпустит вингера Йоана Висса до закрытия зимнего трансферного окна только за 40 миллионов фунтов.

На прошлой неделе "Брентфорд" без колебаний отклонил предложение "Ноттингем Форест" в 22 млн. фунтов по Висса.



Тем не менее, как утверждает Evening Standard, "Брентфорд" допускает продажу Висса посреди сезона, если насчет Йоана поступит правильное предложение.



Висса, чей контракт с "Брентфордом" рассчитан до 2026 года, также сватали в "Тоттенхэм", но в данный момент крайне маловероятно, что "шпоры" будут пытаться заполучить 28-летнего конголезца.



Сам Висса счастлив в "Брентфорде", где он сформировал грозную связку с Брианом Мбемо и забил 11 голов в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги. Ожидается, что Йоан не будет агитировать за свой трансфер.