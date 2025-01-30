"Вилла" задумалась о покупке Куньи

"Астон Вилла" задумалась о приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

В данный момент нападающий "Виллы" Джон Дуран завершает свой переход в саудовский "Аль-Наср" за 65 миллионов фунтов.



Параллельно с этим "Арсенал" пытается заставить "Виллу" продать Олли Уоткинса. "Канониры" готовы заплатить свыше 60 млн. фунтов за 29-летнего англичанина.



В сложившейся ситуации "Вилла" задумалась о приглашении нападающего, и The Guardian утверждает, что на радаре у бирмингемского клуба находится не только Жоау Фелиш из "Челси", но Кунья.



Кунья до сих пор не заключил новый контракт с "Вулверхэмптоном", продолжая перебирать варианты, которые у него могут быть на стороне.



Добавим, Кунья забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. Интерес к 25-летнему бразильцу также приписывают другим клубам Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".