"Аль-Иттифак" подтвердил уход Джеррарда

Саудовский "Аль-Иттифак" официально подтвердил расставание со своим главным тренером Стивеном Джеррардом.

Джеррард, прежде тренировавший "Рейнджерс" и "Астон Виллу", возглавил "Аль-Иттифак" в июле 2023, а в январе 2024 даже продлил свой контракт — до 2027 года.



Джеррард был одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире, зарабатывая около 15 миллионов фунтов в год. Однако большие деньги не сделали легенду "Ливерпуля" счастливым.



"Аль-Иттифак" демонстрировал весьма жалкие результаты на протяжении 18 месяцев при Джеррарде. В этом сезоне команда из Даммама выиграла лишь пять из 17 матчей саудовского первенства и сейчас находится в пяти очках над зоной вылета.



Удручающие результаты и сложности, связанные с жизнью в Саудовской Аравии, заставили Джеррарда попроситься на выход. В итоге сегодня "Аль-Иттифак" объявил, что 44-летний англичанин покидает клуб по обоюдному согласию сторон.