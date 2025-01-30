"Аль-Иттифак" подтвердил уход Джеррарда

Стивен Джеррард Саудовский "Аль-Иттифак" официально подтвердил расставание со своим главным тренером Стивеном Джеррардом.

Джеррард, прежде тренировавший "Рейнджерс" и "Астон Виллу", возглавил "Аль-Иттифак" в июле 2023, а в январе 2024 даже продлил свой контракт — до 2027 года.

Джеррард был одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире, зарабатывая около 15 миллионов фунтов в год. Однако большие деньги не сделали легенду "Ливерпуля" счастливым.

"Аль-Иттифак" демонстрировал весьма жалкие результаты на протяжении 18 месяцев при Джеррарде. В этом сезоне команда из Даммама выиграла лишь пять из 17 матчей саудовского первенства и сейчас находится в пяти очках над зоной вылета.

Удручающие результаты и сложности, связанные с жизнью в Саудовской Аравии, заставили Джеррарда попроситься на выход. В итоге сегодня "Аль-Иттифак" объявил, что 44-летний англичанин покидает клуб по обоюдному согласию сторон.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 16:00

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Последние комментарии:




  1. kybi4eskoee6lo 30.01.2025 16:07 # kybi4eskoee6lo
    дурак, что ушёл из рейнджерс. сидел бы там, набирался опыта, всегда был бы в топе гонки, так как там только с селтиком бодаться нужно и слыл бы норм спецом. а так - обосрался везде, где только можно

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