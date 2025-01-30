Кьеза: "Хочу играть за "Ливерпуль"
Вингер Федерико Кьеза дал понять, что связывает свое будущее с "Ливерпулем".
Накануне Кьеза только второй раз оказался в стартовом составе "Ливерпуля", поучаствовав в обоих голах своей команды.
И хотя "Ливерпуль" этот матч Лиги Чемпионов проиграл со счетом 3:2, лично Кьеза произвел позитивное впечатление, и теперь 27-летний итальянец хочет большего.
"С момента перехода в "Ливерпуль" я хотел проявить себя. Я не мог сделать этого по многим причинам, и было замечательно впервые за долгое время провести 90 минут, потому что я нуждался в этом".
"У меня все еще есть пространство, чтобы прибавить, чтобы становиться лучше и лучше, чтобы быть лучшей версией себя".
"У нас отличная команда, и здесь сложно играть, но это нормально. Именно поэтому я хочу быть здесь, я хочу играть за "Ливерпуль", я хочу бросать себе вызов. Я буду готов к своему следующему шансу", — сообщил Кьеза LFC TV.
30.01.2025 15:00
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