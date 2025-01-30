Кьеза: "Хочу играть за "Ливерпуль"

Федерико Кьеза Вингер Федерико Кьеза дал понять, что связывает свое будущее с "Ливерпулем".

Накануне Кьеза только второй раз оказался в стартовом составе "Ливерпуля", поучаствовав в обоих голах своей команды.

И хотя "Ливерпуль" этот матч Лиги Чемпионов проиграл со счетом 3:2, лично Кьеза произвел позитивное впечатление, и теперь 27-летний итальянец хочет большего.

"С момента перехода в "Ливерпуль" я хотел проявить себя. Я не мог сделать этого по многим причинам, и было замечательно впервые за долгое время провести 90 минут, потому что я нуждался в этом".

"У меня все еще есть пространство, чтобы прибавить, чтобы становиться лучше и лучше, чтобы быть лучшей версией себя".

"У нас отличная команда, и здесь сложно играть, но это нормально. Именно поэтому я хочу быть здесь, я хочу играть за "Ливерпуль", я хочу бросать себе вызов. Я буду готов к своему следующему шансу", — сообщил Кьеза LFC TV.


Метки Кьеза, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 15:00

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  1. kamilfo 30.01.2025 16:27 # kamilfo
    30 января вспомнил)

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  2. kybi4eskoee6lo 30.01.2025 15:46 # kybi4eskoee6lo
    Мужик молодец, для банки просто песня

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