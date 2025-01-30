"Вест Хэму" не удалось заполучить Пепи

Рикардо Пепи Голландский ПСВ отклонил предложение "Вест Хэма" насчет нападающего Рикардо Пепи.

На исходе зимнего трансферного окна "Вест Хэм" продолжает активно искать усиление для нападения, к чему "молотобойцев" подталкивают травмы Джаррода Боуэна, Мичейла Антонио и Никласа Фюллькруга.

Не сумев приобрести Джона Дурана из "Астон Виллы", "Вест Хэм" переключился на Пепе, однако предложение лондонского клуба об аренде с обязательством по выкупу за 25 миллионов евро (21 млн. фунтов) было отклонено, сообщает ESPN.

При этом "Вест Хэм" все еще может вернуться с улучшенным предложение по Пепи, который забил 18 голов в 25 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, включая победный против "Ливерпуля" накануне (3:2).

За сборную США 22-летний Пепи отличился 13 раз в 33 матчах.


Метки Вест Хэм, Пепи, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 14:00

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