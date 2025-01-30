"Вест Хэму" не удалось заполучить Пепи

Голландский ПСВ отклонил предложение "Вест Хэма" насчет нападающего Рикардо Пепи.

На исходе зимнего трансферного окна "Вест Хэм" продолжает активно искать усиление для нападения, к чему "молотобойцев" подталкивают травмы Джаррода Боуэна, Мичейла Антонио и Никласа Фюллькруга.



Не сумев приобрести Джона Дурана из "Астон Виллы", "Вест Хэм" переключился на Пепе, однако предложение лондонского клуба об аренде с обязательством по выкупу за 25 миллионов евро (21 млн. фунтов) было отклонено, сообщает ESPN.



При этом "Вест Хэм" все еще может вернуться с улучшенным предложение по Пепи, который забил 18 голов в 25 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, включая победный против "Ливерпуля" накануне (3:2).



За сборную США 22-летний Пепи отличился 13 раз в 33 матчах.