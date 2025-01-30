Слот подтвердил, что "Ливерпуль" работает над летними трансферами

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что его клуб уже работает над укреплением своего состава грядущим летом.

Прошлым летом "Ливерпуль" не получил никакого усиления, кроме Федерико Кьезы, и в январе команда Слота, по всей видимости, тоже останется без подкрепления.

Однако Слот объясняет, что на то были объективные причины. Арне ожидает, что "Ливерпуль" будет совершать приобретения в следующее трансферное окно.

"Ливерпуль" всегда должен сражаться за титул Премьер-Лиги. Мы всегда должны сражаться за победу в Лиге Чемпионов. Надеюсь, я смогу удержать клуб на этом уровне".

"Я знаю, что иногда у людей возникают вопросы насчет этого, потому что они не видели большой активности от нас на трансферном рынке летом, а также этой зимой. На то есть причина — мы довольны своим подбором игроков".

"Но мне известно, что мы трудимся над тем, чтобы получить усиление летом", — сообщил Слот BBC.


Метки Ливерпуль, Слот, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 13:00

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