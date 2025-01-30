Анонс матчей 8-го тура Лиги Европы

Рубен Аморим В четверг вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проведут свои заключительные поединки на общем этапе Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ЭЛЬФСБОРГ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" набрал 14 очков в семи первых матчах, и еще одна победа гарантирует команде Анге Постекоглу выход напрямую в 1/8 финала.

А вот "Эльфсборг" занимает только 20-ю позицию в общем зачете и все еще может остаться за бортом турнира, если не одержит победу в Северном Лондоне.

- Ранее "Тоттенхэм" только однажды встречался с командой из Швеции, уступив "Эстеру" со счетом 1:2 в Кубке Интертото в 1995 году.

- Это будет первая встреча "Эльфсборга" с английской командой и первая с британской со времен ничьей 0:0 против "Селтика" в квалификации Лиги Чемпионов сезона 2013/14.

- "Тоттенхэм" не проиграл ни одного из 16 последних домашних матчей в еврокубках (13 побед, 3 ничьи), однако три из последних пяти завершились вничью.

- "Эльфсборг" проиграл семь из восьми последних выездных матчей в еврокубках (1 победа), суммарно пропустив 24 гола.

- "Тоттенхэм" и забивал, и пропускал в каждом из четырех последних матчей в Лиге Европы.

- В матчах "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Европы было нанесено 213 ударов — только у "Галатасарая" (217) и "Бешикташа" (214) этот показатель выше.

Очередной потерей "Тоттенхэма" стал полузащитник Джеймс Мэддисон, который пропустит две-три недели с растяжением икроножной мышцы. Микки Ван Де Вен свое повреждение залечил и снова готов играть, как и Пап Матар Сарр с Ивом Биссума. Кристиан Ромеро вернется к выходным.

ФКСБ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

Три победы подряд в трех последних матчах Лиги Европы позволили "Манчестер Юнайтед" взмыть на четвертую позицию, однако "красные дьяволы" еще не подтвердили попадание в топ-8.

ФКСБ, прежде носивший название "Стяуа", как раз замыкает топ-8, рискуя попасть в стыковой раунд плей-офф, если не сможет одолеть команду Рубена Аморима на своем поле.

- Прежде ФКСБ никогда не встречался с "Юнайтед" и проиграл все семь последних матчей против английских команд с общим счетом 2:20.

- "Юнайтед" выиграл пять из шести встреч с румынскими командами в еврокубках, последнюю из них проиграв дома "Клужу" в Лиге Чемпионов сезона 2012/13.

- ФКСБ проиграл только три из 22 последних домашних матчей на групповой / общей стадии Лиги Европы (11 побед, 8 ничьих).

- "Юнайтед" не проиграл ни одного из шести последних выездных матчей на групповой / общей стадии Лиги Европы (4 победы, 2 ничьи).

- На прошлой неделе Бруну Фернандеш стал только вторым игроком, забившим 10+ голов за "Юнайтед" в Кубке УЕФА / Лиге Европы после Маркуса Рэшфорда (14).

Защитник "Юнайтед" Люк Шоу едва возобновил тренировки и играть пока не готов. Джонни Эванс и Мейсон Маунт травмированы. Мануэль Угарте под вопросом. Антони отбыл в аренду в "Реал Бетис".


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, ФКСБ, Эльфсборг

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. quavno 30.01.2025 13:12 # quavno
    Ну че пидарасы всех мастей, готовы свои драные тузы эксплуатировать ? В ле новый гегемон и имя его рубен ахпер аморим.

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  2. quavno 30.01.2025 13:08 # quavno
    Бля из за ебаной барсы почти 200 к не выиграл. Клуб конченных проституток в рот их ебал

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  3. thegodfather 30.01.2025 12:25 # thegodfather
    Надеюсь арсик купит водкинса)

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  4. kirkorov-coyg 30.01.2025 12:15 # kirkorov-coyg
    Че там по амортизаторси?

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  5. drogba11cool 30.01.2025 12:13 # drogba11cool
    А пинсы когда будут играть?

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