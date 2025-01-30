Аморим: "С Рэшфордом мы были бы гораздо лучше"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не имеет ничего против нападающего Маркуса Рэшфорда, который может вернуться к игре за родной клуб, если изменится.

Рэшфорд не играет за "Юнайтед" с матча против "Виктории" 12 декабря. На протяжении последних недель Маркуса сватали в различные европейские клубы.



Однако Аморим вполне готов к тому, что Рэшфорд останется. Рубен не закрывает дверь перед Маркусом, но тот должен изменить свое отношение к работе.



"С Рэшфордом наша команда была бы гораздо лучше. Но он должен измениться. Если он изменится, мы более чем рады использовать талант Рэшфорда, и мы нуждаемся в этом".



"Думаю, в данный момент очень ясно, что мы должны установить определенные стандарты".



"Мы ждем Маркуса. Посмотрим, насколько сильно он желает этого".



"Вы пытаетесь изобразить это как нечто личное, но это не личное, я не имею ничего против Маркуса. Я должен установить одинаковые правил для каждого, и для меня это так просто, потому что правила всегда одинаковы", — цитирует Аморима Sky Sports.