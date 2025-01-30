"Арсенал" собирается улучшить предложение по Уоткинсу

"Арсенал" собирается улучшить свое предложение о покупке нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Накануне появилась информация, что "Вилла" отклонила запрос "Арсенала" насчет 29-летнего Уоткинса, однако Daily Mail утверждает, что речь идет не о запросе, а о полноценном предложении.



"Арсенал" дал понять, что готов заплатить 60 миллионов фунтов за Уоткинса, но, несмотря на последовавший отказ, "канониры" собираются предпринять вторую попытку.



Источник также сообщает, что "Вилла" осталась недовольна выбранным "Арсеналом" моментом времени. Лондонский клуб обратился насчет ведущего игрока бирмингемцев накануне решающего для них матча против "Селтика" в Лиге Чемпионов.



Вообще, "Вилла" не хочет продавать Уоткинса, особенно с учетом того, что отпускает Джона Дурана в "Аль-Наср".



"Я не хочу, чтобы он (Уоткинс) уходил. Мы хотим придерживаться своих спортивных целей с помощью игроков, которыми обладаем в составе. Каждый игрок может оказаться на рынке, если это хорошо для игрока, клуба и команды, но мы должны быть очень требовательны, чтобы такая сделка состоялась. Олли Уоткинс — наш нападающий", — сообщил главный тренер "Виллы" Унаи Эмери после победы 4:2 над "Селтиком".