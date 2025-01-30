Гвардиола: "Савиньо изменил игру"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил своего вингера Савиньо, который помог команде совершить "камбэк" против "Брюгге" в Лиге Чемпионов.

Проиграв первый тайм решающего матча против "Брюгге" со счетом 0:1, в перерыве Гвардиола заменил Илкая Гюндогана на Савиньо.



Выход Савиньо преобразил игру "Сити", который одержал победу 3:1, причем последний в матче гол забил именно 20-летний бразилец, заслужив похвалу Гвардиолы.



"После того, как я узнал о пожаре до матча, в перерыве я подумал, что журналисты уже приготовили свои заголовки. Мы были повержены. Мы вылетали".



"Но когда ты вылетаешь, ты играешь так, словно тебе нечего терять".



"В первом тайме нам не хватало искры. Думаю, Савиньо помог нам. Он был невероятен, как и весь сезон, когда играет там. Он изменил игру", — цитирует Гвардиолу The Independent.