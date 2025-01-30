"Вилла" согласилась продать Дурана в "Аль-Наср"

"Астон Вилла" приняла предложение саудовского "Аль-Насра" о покупке нападающего Джона Дурана.

Дуран даже не вышел на замену в победном для "Виллы" матче Лиги Чемпионов против "Селтика" накануне (4:2), и это неслучайно.



"Вилла" решила не рисковать игроком, которого бирмингемский клуб согласился отпустить в Саудовскую Аравию за 77 миллионов евро (64.5 млн. фунтов) плюс бонусы.



Как сообщает Sky Sports, уже в четверг Дуран пройдет медобследование в Лондоне, после чего подпишет контракт с "Аль-Насром".



Добавим, на прошлой неделе "Вилла" отклонила предложение "Вест Хэма" в 57 млн. фунтов о покупке 21-летнего колумбийца, который забил семь голов в 20 матчах этого сезона Премьер-Лиги.