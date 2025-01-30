"Ливерпуль" экспериментальным составом проиграл ПСВ
Играя экспериментальным составом, "Ливерпуль" уступил ПСВ со счетом 3:2, но все равно сохранил первое место в общем этапе Лиги Чемпионов.
Впервые в своей карьере место в старте "красных" получил 19-летний Джейден Дэннс. Коди Гакпо вышел с первых минут против своего бывшего клуба.
Гакпо оправдал свое появление на 28-й минуте, когда Коди хладнокровно реализовал пенальти, заработанный Федерико Кьезой — 0:1.
Однако на 35-й минуте хозяева ответили своим голом. Йохан Бакайоко подкараулил удачный отскок на границе штрафной, на ложном замахе убрал защитника и поразил ворота — 1:1.
На 40-й минуте "Ливерпуль" снова вышел вперед. Это Харви Эллиотт сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Кьезы — 1:2.
Однако первый тайм остался за ПСВ. Сперва Исмаэль Сайбари поразил ближний угол владений Кувина Келлехера — 2:2. А затем Конор Брэдли помог мячу оказаться в своих воротах — 3:2.
Как "красные" ни старались, во втором тайме отыграться им не удалось, а в запасе у Арне Слота просто не нашлось усиления.
"Ливерпуль" впервые оступился в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но этого оказалось недостаточно, чтобы упустить первое место.
ПСВ (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (3:2)
Голы: Бакайоко 35, Сайбари 45, Пепи 45 — Гакпо 28 (пен), Эллиотт 40.
ПСВ: Бенитес, Карсдорп (Ледесма 66), Боскальи, Обиспо (Нагало 76), Жуниор, Бакайоко, Лэнд, Верман, Сайбари (Дриош 76), Пепи (Де Йонг 76), Тил (Бабади 90).
"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса, Робертсон (Ньони 64), Цимикас, Эндо, Макконнелл, Кьеза, Эллиотт, Гакпо (Мортон 52), Дэннс (Налло 83).
Предупреждения: Карсдорп, Вермен — Робертсон, Эллиотт.
Удаление: Налло 87.
30.01.2025 01:05
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матч для попанов
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1. Ливерпуль 8 7 0 1 17 - 5 21
КНЯЗИ!!!
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