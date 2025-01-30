"Ливерпуль" экспериментальным составом проиграл ПСВ

Ливерпуль Играя экспериментальным составом, "Ливерпуль" уступил ПСВ со счетом 3:2, но все равно сохранил первое место в общем этапе Лиги Чемпионов.

Впервые в своей карьере место в старте "красных" получил 19-летний Джейден Дэннс. Коди Гакпо вышел с первых минут против своего бывшего клуба.

Гакпо оправдал свое появление на 28-й минуте, когда Коди хладнокровно реализовал пенальти, заработанный Федерико Кьезой — 0:1.

Однако на 35-й минуте хозяева ответили своим голом. Йохан Бакайоко подкараулил удачный отскок на границе штрафной, на ложном замахе убрал защитника и поразил ворота — 1:1.

На 40-й минуте "Ливерпуль" снова вышел вперед. Это Харви Эллиотт сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Кьезы — 1:2.

Однако первый тайм остался за ПСВ. Сперва Исмаэль Сайбари поразил ближний угол владений Кувина Келлехера — 2:2. А затем Конор Брэдли помог мячу оказаться в своих воротах — 3:2.

Как "красные" ни старались, во втором тайме отыграться им не удалось, а в запасе у Арне Слота просто не нашлось усиления.

"Ливерпуль" впервые оступился в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, но этого оказалось недостаточно, чтобы упустить первое место.

ПСВ (Голландия) — "Ливерпуль" (Англия) — 3:2 (3:2)

Голы: Бакайоко 35, Сайбари 45, Пепи 45 — Гакпо 28 (пен), Эллиотт 40.

ПСВ: Бенитес, Карсдорп (Ледесма 66), Боскальи, Обиспо (Нагало 76), Жуниор, Бакайоко, Лэнд, Верман, Сайбари (Дриош 76), Пепи (Де Йонг 76), Тил (Бабади 90).

"Ливерпуль": Келлехер, Брэдли, Куанса, Робертсон (Ньони 64), Цимикас, Эндо, Макконнелл, Кьеза, Эллиотт, Гакпо (Мортон 52), Дэннс (Налло 83).

Предупреждения: Карсдорп, Вермен — Робертсон, Эллиотт.

Удаление: Налло 87.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 01:05

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