"Вилла" победила "Селтик" благодаря хет-трику Роджерса

Хет-трик Моргана Роджерса позволил "Астон Вилле" победить "Селтик" со счетом 4:2 и завершить общий этап Лиги Чемпионов в топ-8.

Единственным изменением в старте "вилланов" относительно уикенда стал выход Ламара Богарда вместо травмированного Тайрона Мингса.



"Селтик" капитулировал уже на третьей минуте. Джейкоб Рэмси ворвался в штрафную по левому краю и сделал короткую передачу на подступы к вратарской под удар Моргана Роджерса — 1:0.



Практически сразу Роджерс оформил дубль. Морган свободно принял мяч вблизи штрафной, вышел на границу площадки и классно пробил — 2:0.



На 32-й минуте Олли Уоткинс едва не сделал разницу в счете крупной — удар нападающего "Виллы" был остановлен на самой линии ворот.



Тут же "Селтик" ответил. После прострела вдоль ворот с рикошетом Адам Айда пробил по подскочившему мячу — 2:1.



А на 38-й минуте Айда оформил дубль, открывшись по центру вратарской и замкнув прострел партнера справа — 2:2.



В перерыве "Вилла" пришла в себя и на 60-й минуте вернула себе лидерство. Уоткинс завершил контратаку своей команды, пробив в касание из района 11-метровой отметки — 3:2.



Вскоре Уоткинс снова проявил себя, заработав пенальти. Сам Олли взялся исполнять 11-метровый, но поскользнулся и направил мяч выше.



В концовке "Селтик" рисковал, но лишь нарвался на еще один гол. С передачи Уоткинса Роджерс просто расстрелял ворота — 4:2.



"Вилла" слишком легко дважды пропустила от Адама Айды, однако подопечные Унаи Эмери исправились и подтвердили попадание в топ-8.



"Астон Вилла" (Англия) — "Селтик" (Шотландия) — 4:2 (2:2)



Голы: Роджерс 3, 5, 90, Уоткинс 60 — Айда 36, 38.



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Макгинн 30), Конса, Камара, Динь (Матсен 74), Богард, Тилеманс, Бэйли, Роджерс, Рэмси, Уоткинс.



"Селтик": Шмейхель, Джонстон, Скейлз (Мюррей 83), Трасти, Тейлор, Макгрегор, Энгельс (Бернарду 73), Хататте (Маккован 83), Кюн, Айда (Каммингс 79), Ян (Пальма 73).