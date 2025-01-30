"Вилла" победила "Селтик" благодаря хет-трику Роджерса

Морган Роджерс Хет-трик Моргана Роджерса позволил "Астон Вилле" победить "Селтик" со счетом 4:2 и завершить общий этап Лиги Чемпионов в топ-8.

Единственным изменением в старте "вилланов" относительно уикенда стал выход Ламара Богарда вместо травмированного Тайрона Мингса.

"Селтик" капитулировал уже на третьей минуте. Джейкоб Рэмси ворвался в штрафную по левому краю и сделал короткую передачу на подступы к вратарской под удар Моргана Роджерса — 1:0.

Практически сразу Роджерс оформил дубль. Морган свободно принял мяч вблизи штрафной, вышел на границу площадки и классно пробил — 2:0.

На 32-й минуте Олли Уоткинс едва не сделал разницу в счете крупной — удар нападающего "Виллы" был остановлен на самой линии ворот.

Тут же "Селтик" ответил. После прострела вдоль ворот с рикошетом Адам Айда пробил по подскочившему мячу — 2:1.

А на 38-й минуте Айда оформил дубль, открывшись по центру вратарской и замкнув прострел партнера справа — 2:2.

В перерыве "Вилла" пришла в себя и на 60-й минуте вернула себе лидерство. Уоткинс завершил контратаку своей команды, пробив в касание из района 11-метровой отметки — 3:2.

Вскоре Уоткинс снова проявил себя, заработав пенальти. Сам Олли взялся исполнять 11-метровый, но поскользнулся и направил мяч выше.

В концовке "Селтик" рисковал, но лишь нарвался на еще один гол. С передачи Уоткинса Роджерс просто расстрелял ворота — 4:2.

"Вилла" слишком легко дважды пропустила от Адама Айды, однако подопечные Унаи Эмери исправились и подтвердили попадание в топ-8.

"Астон Вилла" (Англия) — "Селтик" (Шотландия) — 4:2 (2:2)

Голы: Роджерс 3, 5, 90, Уоткинс 60 — Айда 36, 38.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Макгинн 30), Конса, Камара, Динь (Матсен 74), Богард, Тилеманс, Бэйли, Роджерс, Рэмси, Уоткинс.

"Селтик": Шмейхель, Джонстон, Скейлз (Мюррей 83), Трасти, Тейлор, Макгрегор, Энгельс (Бернарду 73), Хататте (Маккован 83), Кюн, Айда (Каммингс 79), Ян (Пальма 73).


Метки Астон Вилла, Лига Чемпионов, обзор матча, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 30.01.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 147



Поиск: