"Арсенал" одержал волевую победу над "Жироной"

"Арсенал" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Жироны" и подтвердил выход напрямую в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Главный тренер "канониров" Микель Артета дал передышку ряду основных игроков. Возможность сыграть получили Нето, Якуб Кивер, Жоржиньо, Итан Нванери и Рахим Стерлинг.



Свой дебют Нето отметил грубейшей ошибкой. Бразильский голкипер вышел за пределы своей штрафной, чтобы остановить прорыв Арно Данжума, а тот решил не сближаться и пробил мимо соперника — 1:0.



"Арсенал" пошел отыгрываться, и вскоре Томас Партей заработал пенальти, который был реализован Жоржиньо в своей фирменной манере — 1:1.



А на 42-й минуте "канониры" вышли вперед. Итан Нванери сместился вдоль линии штрафной и нанес обводящий удар в притирку со штангой — 1:2.



После перерыва "Арсенал" контролировал игру, незадолго до окончания матча заработав пенальти. Однако Рахим Стерлинг не смог пробить голкипера.



"Арсенал" одержал волевую победу, хорошо отреагировав на нелепо пропущенный гол.



"Жирона" (Испания) — "Арсенал" (Англия) — 1:2 (1:2)



Голы: Данжума 28 — Жоржиньо 28 (пен), Нванери 42.



"Жирона": Лопес, Мартинес, Цыганков (Порту 68), Руис (Стуани 57), Асприлья (Солис 57), Данжума, Ромеу (Эррера 57), Хуанпе, Франсес, Мартин (Ван де Бек 68), Якобишвили.



"Арсенал": Нето, Партей (Тимбер 45), Кивер, Габриэль, Калафьори (Льюис-Скелли 70), Жоржиньо (Райс 82), Мерино, Эдегор, Нванери (Мартинелли 87), Стерлинг, Троссард (Хаверц 70).



Предупреждения: Якобишвили, Мартинес — Стерлинг.