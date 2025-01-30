"Сити" одержал победу над "Брюгге" и избежал вылета из Лиги Чемпионов

Заставив понервничать своих болельщиков, "Манчестер Сити" все же одержал победу над "Брюгге" со счетом 3:1 и предотвратил ранний вылет из Лиги Чемпионов.

Относительно победы 3:1 над "Челси" в минувшую субботу в стартовый состав "горожан" вернулись Джон Стоунс и Кевин Де Брюйне, заменив Абдукодира Хусанова и Омара Мармуша.



Хозяева "Этихад" очень нервничали в начале матча, но постепенно освоились и принялись атаковать. На 16-й минуте Илкай Гюндоган даже забил гол, который был отменен из-за офсайда.



"Брюгге" стойко держался и старался отвечать контратаками. В концовке первого тайма гостям удалось убежать в прорыв, и Рафаэль Оньедика пробил в касание после прострела с левого края штрафной — 0:1.



Во втором тайме "Сити" помчался вперед и уже на 53-й минуте сравнял счет. Матео Ковачич продвинулся вперед до подступов к штрафной, после чего закатил мяч в угол ворот — 1:1.



"Горожане" продолжили отчаянно давить. На 62-й минуте Йошко Гвардиол прострелил вдоль ворот, а Хоэль Ордоньес совершил автогол — 2:1.



На 77-й минуте хозяева окончательно прибили интригу. Савиньо грудью принял заброс верхом на левом краю штрафной, опустил мяч вниз и поразил ближний угол ворот — 3:1.



Благодаря этой победе "Сити" обеспечил себе выход в стыковой раунд плей-офф Лиги Чемпионов.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия) — 3:1 (0:1)



Голы: Ковачич 53, Ордоньес 62 (авт), Савиньо 77 — Оньедика 45.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Нунеш, Стоунс, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Гюндоган (Савиньо 45), Де Брюйне (Льюис 81), Силва, Фоден, Холанд.



"Брюгге": Миньоле, Сейс, Ордоньес, Мехеле, Де Кейпер, Оньедика, Яшари, Янакен, Тальби (Скорась 70), Жуджла (Вермант 71), Цолис (Ветлесен 70).