Чилуэлл едва ли покинет "Челси" в январе

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл, вероятно, так и не покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Чилуэлл сыграл только один матч — против "Барроу" из Лиги Два в Кубке Лиги в сентябре. Бен с самого начала знал, что ему нет места в планах главного тренера "синих" Энцо Марески.



"Челси" надеялся избавиться от Чилуэлла в январе, однако Daily Mail утверждает, что 28-летний игрок сборной Англии не близок к отъезду со "Стэмфорд Бридж".



Пока все попытки "Челси" найти решение для Чилуэлла оказываются тщетны. Если на Бена вдруг не объявится новый претендент, стоивший "синим" 50 миллионов фунтов игрок продолжит коротать время в резерве.