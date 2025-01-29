"Челси" и "Наполи" охладели к Гарначо

Интерес "Челси" и итальянского "Наполи" к вингеру "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо охладел.

По информации Sky Sports, канал связи между "Наполи" и "Юнайтед" все еще открыт, но никакого прогресса в переговорах нет.



"Наполи" не спешит делать улучшенное предложение, и в данный момент стороны расходятся на 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов) в оценке стоимости Гарначо.



"Челси" в свою очередь пока даже официально не обратился к "Юнайтед", несмотря на слухи о том, что 20-летний аргентинец предпочитает остаться в Премьер-Лиге.



Отметим, накануне также появилась информация об интересе к Гарначо со стороны "Баварии", которая может предложить "Юнайтед" взамен своего вингера Матиса Теля.



Если "Юнайтед" не продаст Гарначо, то о других приобретениях, помимо вингбека "Лечче" Патрика Доргу, "красные дьяволы" могут забыть.