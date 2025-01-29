"Челси" и "Наполи" охладели к Гарначо

Алехандро Гарначо Интерес "Челси" и итальянского "Наполи" к вингеру "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо охладел.

По информации Sky Sports, канал связи между "Наполи" и "Юнайтед" все еще открыт, но никакого прогресса в переговорах нет.

"Наполи" не спешит делать улучшенное предложение, и в данный момент стороны расходятся на 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов) в оценке стоимости Гарначо.

"Челси" в свою очередь пока даже официально не обратился к "Юнайтед", несмотря на слухи о том, что 20-летний аргентинец предпочитает остаться в Премьер-Лиге.

Отметим, накануне также появилась информация об интересе к Гарначо со стороны "Баварии", которая может предложить "Юнайтед" взамен своего вингера Матиса Теля.

Если "Юнайтед" не продаст Гарначо, то о других приобретениях, помимо вингбека "Лечче" Патрика Доргу, "красные дьяволы" могут забыть.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Наполи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2025 23:00

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  1. sergej-1993 29.01.2025 23:46 # sergej-1993
    Слава Богу! Лучше Рэшфорда выгоните, но только не Гарначо!!!

    (ответить)

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