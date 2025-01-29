На "Этихад" возник пожар

Перед матчем Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" на стадионе "Этихад" произошел пожар.

Как сообщает BBC, языки пламени появились в киоске с атрибутикой близ главного входа за два часа с небольшим до начала матча, когда болельщики собрались на презентацию январских новичков "Сити".



В результате презентация была отменена, а стюарды и служба безопасности "Сити" обеспечили эвакуацию болельщиков. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем.



"Сити" оставил закрытыми три ближайших к пожару гейта, в остальном доступу болельщиков на стадион и проведению матча ничто не угрожает.



