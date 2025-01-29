На "Этихад" возник пожар

Этихад Перед матчем Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" на стадионе "Этихад" произошел пожар.

Как сообщает BBC, языки пламени появились в киоске с атрибутикой близ главного входа за два часа с небольшим до начала матча, когда болельщики собрались на презентацию январских новичков "Сити".

В результате презентация была отменена, а стюарды и служба безопасности "Сити" обеспечили эвакуацию болельщиков. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем.

"Сити" оставил закрытыми три ближайших к пожару гейта, в остальном доступу болельщиков на стадион и проведению матча ничто не угрожает.


Метки Манчестер Сити, происшествия, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2025 22:00

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  1. beatles-red 29.01.2025 22:20 # beatles-red
    У продавца сгорела, шо никто не покупает говноатрибутику

    (ответить)

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