На "Этихад" возник пожар
Перед матчем Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Брюгге" на стадионе "Этихад" произошел пожар.
Как сообщает BBC, языки пламени появились в киоске с атрибутикой близ главного входа за два часа с небольшим до начала матча, когда болельщики собрались на презентацию январских новичков "Сити".
В результате презентация была отменена, а стюарды и служба безопасности "Сити" обеспечили эвакуацию болельщиков. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем.
"Сити" оставил закрытыми три ближайших к пожару гейта, в остальном доступу болельщиков на стадион и проведению матча ничто не угрожает.
29.01.2025 22:00
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У продавца сгорела, шо никто не покупает говноатрибутику
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