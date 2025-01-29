"Арсенал" сделал запрос насчет нападающего "Астон Виллы" и сборной Англии Олли Уоткинса.

Ранее в январе главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб, потеряв с травмами Букайо Сака и Габриэля Жезуса, активно ищет усиление на трансферном рынке для атакующей линии.



По информации журналиста Бена Джейкобса, сейчас "Арсенал" сделал запрос насчет Уоткинса, однако "Вилла" ответила отказом.



Уоткинс известен тем, что с детства болеет за "Арсенал". 29-летний англичанин забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, ранее в январе огорчив "канониров" на "Эмирейтс" (2:2).



Джейкобс добавляет, что согласование трансфера Уоткинса выглядит сложным, однако интерес "Арсенала" к Олли силен.