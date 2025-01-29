"Арсенал" сделал запрос насчет Уоткинса

Олли Уоткинс "Арсенал" сделал запрос насчет нападающего "Астон Виллы" и сборной Англии Олли Уоткинса.

Ранее в январе главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб, потеряв с травмами Букайо Сака и Габриэля Жезуса, активно ищет усиление на трансферном рынке для атакующей линии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сейчас "Арсенал" сделал запрос насчет Уоткинса, однако "Вилла" ответила отказом.

Уоткинс известен тем, что с детства болеет за "Арсенал". 29-летний англичанин забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, ранее в январе огорчив "канониров" на "Эмирейтс" (2:2).

Джейкобс добавляет, что согласование трансфера Уоткинса выглядит сложным, однако интерес "Арсенала" к Олли силен.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Уоткинс

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 763

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 29.01.2025 21:35 # redwhitegun
    Мде) Челу почти трицон, если рил купят его, летом форварда можно не ждать))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: