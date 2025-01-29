"Арсенал" сделал запрос насчет Уоткинса
"Арсенал" сделал запрос насчет нападающего "Астон Виллы" и сборной Англии Олли Уоткинса.
Ранее в январе главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб, потеряв с травмами Букайо Сака и Габриэля Жезуса, активно ищет усиление на трансферном рынке для атакующей линии.
По информации журналиста Бена Джейкобса, сейчас "Арсенал" сделал запрос насчет Уоткинса, однако "Вилла" ответила отказом.
Уоткинс известен тем, что с детства болеет за "Арсенал". 29-летний англичанин забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, ранее в январе огорчив "канониров" на "Эмирейтс" (2:2).
Джейкобс добавляет, что согласование трансфера Уоткинса выглядит сложным, однако интерес "Арсенала" к Олли силен.
29.01.2025 21:00
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Мде) Челу почти трицон, если рил купят его, летом форварда можно не ждать))
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