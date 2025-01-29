Джеррард решил покинуть "Аль-Иттифак"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард попросил освободить его от обязанностей главного тренера саудовского "Аль-Иттифака".

В июле 2023 Джеррард стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире, согласившись на работу в Саудовской Аравии.



На протяжении 18 месяцев при Джеррарде "Аль-Иттифак" демонстрировал жалкие результаты, однако саудиты всегда ценили то, какое громкое имя им удалось привлечь в свою лигу.



"Аль-Иттифак" не помышлял об увольнении Джеррарда, который выиграл лишь один из 14 последних матчей, однако Стивен попросился на выход сам, несмотря на то, что его контракт был рассчитан до 2027 года.



Как сообщает talkSPORT, 44-летний англичанин решил уйти по причинам личного характера. Сейчас стороны находятся в процессе согласования условий своего расставания.