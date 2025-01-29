Джеррард решил покинуть "Аль-Иттифак"

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард попросил освободить его от обязанностей главного тренера саудовского "Аль-Иттифака".

В июле 2023 Джеррард стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире, согласившись на работу в Саудовской Аравии.

На протяжении 18 месяцев при Джеррарде "Аль-Иттифак" демонстрировал жалкие результаты, однако саудиты всегда ценили то, какое громкое имя им удалось привлечь в свою лигу.

"Аль-Иттифак" не помышлял об увольнении Джеррарда, который выиграл лишь один из 14 последних матчей, однако Стивен попросился на выход сам, несмотря на то, что его контракт был рассчитан до 2027 года.

Как сообщает talkSPORT, 44-летний англичанин решил уйти по причинам личного характера. Сейчас стороны находятся в процессе согласования условий своего расставания.


Метки Аль-Иттифак, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 29.01.2025 20:45 # gerrard08
    Братишка чисто подоить бедуинов полетел туда. Пора возвращаться к футболу и творить чудеса как в сезон анбитена рейнджеров и прерывания гегемонии кельтов

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  2. division 29.01.2025 20:43 # division
    Пёсик Демба Ба. А так больше ничем и не запомнился

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  3. zaeba1l 29.01.2025 20:27 # zaeba1l
    Не всем великим футболистам дано быть большими тренерами.
    Но у человека есть совесть. Хейтерам-пидорасам не понять.

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  4. casemiro 29.01.2025 20:21 # casemiro
    TittyFuck?

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  5. closer 29.01.2025 20:14 # closer
    Попка зачесалась, захотелось портовых приключений

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  6. matic 29.01.2025 20:10 # matic
    Он всю карьеру демонстрировал жалкие результаты. А как тренер просто ноль

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