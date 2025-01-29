Четыре клуба Премьер-Лиги сражаются за Теля

Сразу четыре клуба Премьер-Лиги проявляют интерес к вингеру "Баварии" Матису Телю.

Накануне появилась информация, что Тель сообщил "Баварии" о своем желании уйти до закрытия зимнего трансферного окна.



На протяжении января Теля сватали в "Челси", который задумывался о приобретении Матиса еще прошлым летом, однако Daily Mail утверждает, что у 19-летнего француза есть и другие варианты в Премьер-Лиге.



Заполучить Теля, который забил 16 голов в 82 матчах за "Баварию" после своего перехода из "Ренна" в 2022 году, также хотят "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



Предполагается, что "Бавария" не будет стоять на пути у Теля, но позволит Матису уйти только на правах аренды.