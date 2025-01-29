"Аль-Наср" работает над трансфером Дурана

Саудовский "Аль-Наср" работает над приобретением нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана.

По информации The Guardian, "Аль-Наср" уже достиг договоренности о покупке нападающего "Байера" Виктора Бонифасе за 70 миллионов евро (59 млн. фунтов).



Однако "Аль-Наср" не спешит оформлять переход Бонифасе, по-прежнему предпочитая Дурана, предложение саудитов в 57 млн. фунтов по которому "Вилла" отклонила на прошлой неделе.



"Вилла" установила за Дурана цену в 80 млн. фунтов, однако "Аль-Наср" продолжает переговоры, и существует немалая вероятность, что 21-летний колумбиец покинет Бирмингем до закрытия трансферного окна в следующий понедельник.



В этом сезоне Дуран, интерес к которому сохраняет ПСЖ, забил 12 голов, при этом оставаясь дублером основного нападающего "Виллы" Олли Уоткинса.