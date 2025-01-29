"Вулверхэмптон" обсуждает переход Владимира Бражко

"Вулверхэмптон" вступил в переговоры о покупке полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко.

23-летний Бражко является продуктом академии "Динамо", сыграв за первую команду 55 матчей. За сборную Украины Владимир провел восемь поединков.



Бражко выступает на позиции полузащитника оборонительного плана, и главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра считает, что Владимир помог бы его команде пропускать меньше голов.



Два клуба продолжают переговоры, однако в данный момент неясно, на какую компенсацию рассчитывает "Динамо", уточняет talkSPORT.



Добавим, еще одной целью "волков" на остаток зимнего трансферного окна является оцениваемый в 16 миллионов фунтов защитник "Ланса" Кевин Дансо.