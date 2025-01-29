Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу возобновил тренировки в общей группе после очередной травмы.

Отметившись только тремя появлениями на замену с конца ноября по начало декабря, Шоу вернулся в лазарет "Юнайтед" с мышечной травмой.



Однако сейчас Шоу уже восстановился, и в среду, как сообщает Sky Sports, Люк занимался со своими партнерами по "Юнайтед", которые готовятся к выезду в Румынию на матч Лиги Европы против ФКСБ.



Помимо 29-летнего англичанина, участие в тренировке "Юнайтед" также приняли Каземиро, Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд, чье будущее в клубе находится под вопросом.