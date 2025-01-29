Патрик Доргу летит в Манчестер

Крайний защитник итальянского "Лечче" Патрик Доргу летит в Англию на подписание контракта с "Манчестер Юнайтед".

Накануне стало известно, что "Юнайтед" достиг договоренности с "Лечче" о компенсации за Доргу. По информации Sky Sports, речь идет о сумме чуть менее 30 миллионов фунтов, включая бонусы.



Сам Доргу дал свое согласие перейти в "Юнайтед", и уже сегодня 20-летний датчанин нигерийского происхождения прибудет в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить контракт.



Доргу, сыгравший 53 матча в Серии А после своего перехода из "Норшелланна" в 2022 году, станет первым приобретением "Юнайтед" при Рубене Амориме в качестве главного тренера.



Приобретение Доргу позволит "Юнайтед" дать зеленый свет для ухода в аренду Тирелла Маласиа, одним из претендентов на которого является "Реал Бетис".