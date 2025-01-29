Мерсон призвал "Тоттенхэм" верить в Постекоглу

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "Тоттенхэм" дать своему главному тренеру Анге Постекоглу не только остаток этого сезона, но и весь следующий.

Положение Постекоглу в "Тоттенхэме" выглядит очень шатким из-за неудачных результатов в Премьер-Лиге, где "шпоры" опустились уже на 15-е место.



Однако Мерсон не думает, что Постекоглу следует увольнять. Пол напоминает, в какой привлекательный футбол играл "Тоттенхэм", когда все игроки были в строю.



"Я сочувствую боссу "Тоттенхэма" Анге Постекоглу. "Тоттенхэму" нужно быть осторожным. У них был Жозе Моуриньо, у них был Антонио Конте, у них был Нуну Эшпириту Санту — те тренеры, из-за которых толпа сходила с ума и требовала: "Мы хотим, чтобы было в стиле "Тоттенхэма".



"Они пригласили Анге Постекоглу. Мы видели, что они делали в прошлом сезоне, когда игроки были в строю. Он сделал команду неудержимой, и затем они отдалились от этого".



"Он развлекает зрителя, он хочет играть первым номером, и он может делать это, когда играет его центральный защитник Микки Ван де Вен, который является его главным человеком".



"Но сохраните веру в Анге. Если сейчас он уйдет, они обратятся к кому-нибудь, кто прикроет эту лавочку, будет обороняется вдесятером, будет играть в контратакующий футбол — и фанаты снова сойдут с ума".



"Дайте ему шанс. Дайте ему также следующий год, и я говорю это не потому, что болею за "Арсенал" и хочу, чтобы они проигрывали каждую неделю".



"Тоттенхэм" — команда, за которой приятно наблюдать, когда их игроки в строю, причем Ван де Вен должен играть", — сообщил Мерсон Sky Sports.