Мерсон призвал "Тоттенхэм" верить в Постекоглу
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон призвал "Тоттенхэм" дать своему главному тренеру Анге Постекоглу не только остаток этого сезона, но и весь следующий.
Положение Постекоглу в "Тоттенхэме" выглядит очень шатким из-за неудачных результатов в Премьер-Лиге, где "шпоры" опустились уже на 15-е место.
Однако Мерсон не думает, что Постекоглу следует увольнять. Пол напоминает, в какой привлекательный футбол играл "Тоттенхэм", когда все игроки были в строю.
"Я сочувствую боссу "Тоттенхэма" Анге Постекоглу. "Тоттенхэму" нужно быть осторожным. У них был Жозе Моуриньо, у них был Антонио Конте, у них был Нуну Эшпириту Санту — те тренеры, из-за которых толпа сходила с ума и требовала: "Мы хотим, чтобы было в стиле "Тоттенхэма".
"Они пригласили Анге Постекоглу. Мы видели, что они делали в прошлом сезоне, когда игроки были в строю. Он сделал команду неудержимой, и затем они отдалились от этого".
"Он развлекает зрителя, он хочет играть первым номером, и он может делать это, когда играет его центральный защитник Микки Ван де Вен, который является его главным человеком".
"Но сохраните веру в Анге. Если сейчас он уйдет, они обратятся к кому-нибудь, кто прикроет эту лавочку, будет обороняется вдесятером, будет играть в контратакующий футбол — и фанаты снова сойдут с ума".
"Дайте ему шанс. Дайте ему также следующий год, и я говорю это не потому, что болею за "Арсенал" и хочу, чтобы они проигрывали каждую неделю".
"Тоттенхэм" — команда, за которой приятно наблюдать, когда их игроки в строю, причем Ван де Вен должен играть", — сообщил Мерсон Sky Sports.
29.01.2025 14:00
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